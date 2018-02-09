Мэр Бишкека рассказал, готов ли уйти в отставку

Мэр Бишкека Албек Ибраимов не видит причин для того, чтобы уходить в отставку. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Отметим, что часть горожан регулярно высказывают недовольство работой мэра, в частности из-за постоянной вырубки деревьев. А после проблем с отоплением бишкекчане выступили за отставку градоначальника.

Албек Ибраимов отметил, что у него есть своя зона ответственности, а ТЭЦ Бишкека и ОАО «Бишкектеплосеть» находятся не в ведении мэрии.

«Приоритет — люди. И мы работаем над тем, чтобы организовать в чрезвычайных ситуациях быт и помощь людям», — сказал мэр.