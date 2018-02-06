Спикера Бишкекского кенеша обвинили в нарушении регламента

Спикера Бишкекского городского кенеша Алмаза Кененбаева обвинили сегодня на очередной сессии в нарушении регламента.

Депутаты около часа спорили, включать ли в повестку дня вопрос о причинах и последствиях аварии на столичной ТЭЦ.

«Никакой политики в вопросе быть не должно, речь не о фракциях или оппозиции. Вопросов очень много у горожан, мы должны узнать, какие еще последствия возможны в будущем. Сессия — не карательный орган, необходимо получить четкую информацию, а мы переходим на споры и эмоции. Это неуместно», — сказал депутат Асылбек Кадралиев.

Спикер трижды ставил вопрос на голосование, чем вызвал нарекания у депутатов. В итоге вопрос все-таки включили в повестку.