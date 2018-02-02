Для перехода в цифровую экономику странам ЕАЭС надо устранить барьеры

«Одной из главных наших задач является минимизация любых барьеров и ограничений», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

По его словам, чтобы Кыргызстан перешел к цифровой экономике, необходимо ликвидировать правовые барьеры, создать инфраструктуру, обеспечить цифровую грамотность населения и запустить отечественные IT-компании.

Фото аппарата правительства. Сапар Исаков на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате

«Такого рода национальные проекты, как «Таза коом» в Кыргызстане, реализуются в каждой стране. Для расширения возможностей национальных проектов и получения максимального эффекта считаю важным уделить особое внимание гармонизации национальных проектов с «цифровой повесткой ЕАЭС». Наш союз имеет огромный потенциал для экономического роста», — уверен Сапар Исаков.

Глава правительства подчеркнул, что совместными усилиями страны ЕАЭС должны достичь этой цели путем устранения препятствий, и ни в коем случае не создавая их в будущем.