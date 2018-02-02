Все злые. Почему депутат решил промолчать о повышении тарифов на электроэнергию

Депутат парламента Кожобек Рыспаев заявил журналистам, что решил промолчать, когда речь зашла о тарифах на электроэнергию.

По его словам, сейчас этот вопрос решает правительство, а в парламенте не знают, что ответить.

Сейчас народ злой. Особенно после этой аварии на Бишкекской ТЭЦ Кожобек Рыспаев

Его коллега Дастан Бекешев предложил ввести систему, апробированную в Европе, то есть дневной и ночной тарифы. Днем потребители будут платить больше, а ночью меньше. По его мнению, деньги пойдут и в энергоотрасль, начнется развитие экологической энергетики, чтобы не было загрязнения воздуха.