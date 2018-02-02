Сапар Исаков в Алматы. Обсуждение будущего ЕАЭС и встреча с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков отправился в Алматы (Казахстан). Здесь сегодня пройдет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форум «Цифровая повестка» в эпоху глобализации».

В первой половине дня Сапар Исаков примет участие в форуме. С докладом выступит председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Затем на заседании ЕМПС главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России рассмотрят вопросы реализации цифровой повестки союза, развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. Также обсудят вопросы макроэкономической ситуации в государствах ЕАЭС, состояния взаимной торговли между странами союза, агропромышленного комплекса и другие цели, связанные с дальнейшим развитием ЕАЭС.

Кроме того, ожидается, что на полях саммита Сапар Исаков встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.