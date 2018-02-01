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Власть

Привлечь к ответственности чиновников за пропавших детей-сирот требует депутат

Привлечь к ответственности чиновников за пропавших детей-сирот требует депутат парламента Ирина Карамушкина.

По ее словам, постановление правительства о создании государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, принято еще в 2010 году.

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«Однако за семь лет госбанк так и не появился. Генпрокуратура ни разу не проверила ситуацию по интернатам и частным домам. Есть информация, что в Первомайском районе Бишкека 50 детей направили в интернаты, однако данные у отделов поддержки семьи есть только о 22. А где еще 28 наших маленьких граждан? Почему за семь лет ни один чиновник не понес ответственность? А ведь при Генпрокуратуре есть целое управление по правам детей», — сказала Ирина Карамушкина.

Она добавила, что началась проверка по ее заявлению об удочерении двух девочек иностранцами против их воли. «Чиновников нужно наказать, а иностранную организацию, занимающуюся международным усыновлением в Кыргызстане, лишить аккредитации», — потребовала нардеп и предложила объявить 2019-й годом поддержки детей.

Отметим, в Минтруда и соцразвития регулярно рассказывают о том, сколько анкет сирот числится в госбанке данных и сколько кыргызстанцев стоит в очереди на усыновление.

В детских учреждениях интернатного типа проживают 8 тысяч 888 детей, в том числе чуть более тысячи — в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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