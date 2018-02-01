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Власть

В парламенте рассказали, кого из чиновников власти нельзя критиковать

В парламенте рассказали о кыргызстанце, которого нельзя критиковать.

По словам депутата Евгении Строковой, свобода слова в стране позволяет критиковать и президента, и премьер-министра.

Можно поливать даже парламент, хотя мы это иногда заслуживаем. Нельзя говорить только о вселенском докторе Батыралиеве. О нем нельзя плохих слов говорить.

Евгения Строкова
Она отметила, что некоторые восхищаются реформами в сфере здравоохранения, в их числе и те, чьи «братья и сестры назначены в центры семейной медицины».

«В одном из ЦСМ уволили главврача из-за того, что он пенсионер, но на его место назначили другого пенсионера — сокурсницу Батыралиева. А в другой поликлинике миллионы не выплачены в Соцфонд, но коррупционера не увольняют, а переводят. Что врачам делать? Уезжать? И так большинство интеллектуалов мы уже потеряли», — возмутилась Евгения Строкова.

Недавно Строкова призывала министра здравоохранения Талантбека Батыралиева быть мужчиной, а еще ранее жаловалась, что этот чиновник пожелал ей заболеть онкологией.
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