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Власть

В отставку отправили главу Службы национальной безопасности Узбекистана

Главу службы национальной безопасности Узбекистана генерал-полковника Рустама Иноятова сняли с должности. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на собственные источники в Ташкенте.

Как отмечается, прибывший сегодня в Главное управление СНБ президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подверг деятельность спецслужбы и Рустама Иноятова резкой критике.

Пост председателя СНБ Рустам Иноятов занимал более 22 лет.

Как отметило агентство, новым руководителем Службы национальной безопасности Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, до сегодняшнего дня занимавший пост генерального прокурора.

Рустаму Иноятову 73 года, он родился 22 июня 1944-го в поселке Шерабад Сурхандарьинской области, на юге Узбекистана. 27 июня 1995 года его назначили главой СНБ. Рустам Иноятов — один из восьми высокопоставленных узбекских чиновников, кому в 2005-м в качестве одной из санкций ЕС против руководства Узбекистана после трагических событий в Андижане запретили въезд в страны Евросоюза.
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