Депутаты забыли о чрезвычайных ситуациях в Кыргызстане, обсуждая проблему воды

Депутаты забыли о последствиях чрезвычайных ситуаций на юге Кыргызстана, обсуждая проблему питьевой воды.

Перед началом заседания депутаты решили обсудить два вопроса одновременно — обеспечение населенных пунктов питьевой водой и чрезвычайные ситуации в Узгенском районе Ошской области.

На обсуждение записалось более 60 парламентариев. Они задавали вопросы только по питьевой воде. По ЧС на юге Кыргызстана не поступило ни одного вопроса.

За полчаса до завершения обсуждения они опомнились и решили обсуждать проект постановления Жогорку Кенеша «О мерах по ликвидации последствий землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области». Спикер Дастан Джумабеков пытался объяснить коллегам, что они сами так голосовали. Однако депутаты настояли на том, что вопрос они будут рассматривать после обеденного перерыва.