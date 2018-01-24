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Власть

Депутаты переживают, что из процедуры госзакупок исключат аффилированных лиц

Депутаты переживают, что из госзакупок исключат аффилированных лиц закупающих организаций. Свои опасения они озвучили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Поправки в закон «О госзакупках» предполагают, что к участию в государственных закупках не допускаются поставщики, включенные в базу данных недобросовестных подрядчиков, а также если учредители, члены руководящего состава поставщика являются аффилированными лицами закупающих организаций.

Депутат Исхак Масалиев не согласился с вносимыми поправками. Он считает, что акционерным обществам создают препятствие.

Аида Исмаилова отметила, что новые компании не допускают к участию в тендерах. В них участвуют одни и те же фирмы, а к новым участникам выставляют непосильные требования.
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