Депутаты переживают, что из процедуры госзакупок исключат аффилированных лиц

Депутаты переживают, что из госзакупок исключат аффилированных лиц закупающих организаций. Свои опасения они озвучили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Поправки в закон «О госзакупках» предполагают, что к участию в государственных закупках не допускаются поставщики, включенные в базу данных недобросовестных подрядчиков, а также если учредители, члены руководящего состава поставщика являются аффилированными лицами закупающих организаций.

Депутат Исхак Масалиев не согласился с вносимыми поправками. Он считает, что акционерным обществам создают препятствие.

Аида Исмаилова отметила, что новые компании не допускают к участию в тендерах. В них участвуют одни и те же фирмы, а к новым участникам выставляют непосильные требования.