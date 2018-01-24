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Власть

Ни одна компания Кыргызстана не представлена на мировом рынке ценных бумаг

Ни одна компания Кыргызстана не представлена на мировом рынке ценных бумаг. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил статс-секретарь Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдухалык Шамшиев.

Депутаты поинтересовались, сколько отечественных компаний могут выйти на международные биржи.

Абдухалык Шамшиев отметил, что ни одна компания не имеет такого права. «Чтобы выйти на международные биржи, есть определенные требования. К примеру, прохождение мирового аудита. Это требует больших затрат. Если компании будут к этому готовы, они получат такую возможность», — сказал он.
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