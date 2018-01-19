Чем отличается «Умный город» от «Безопасного города», рассказал чиновник

Депутат парламента Закир Шарапов не понимает, почему проект «Безопасный город» стал проектом «Умный город». Он поинтересовался причиной измения названия.

На сегодняшнем заседании фракции «Республика — Ата Журт» вице-премьер-министр Даир Кенекеев дал пояснения. По его словам, в новом проекте предусмотрено не только обеспечение безопасности на дорогах: «Умный город» предполагает более широкие технические возможности. На первом этапе проект реализуют на территории Бишкека и Оша, а также на автомобильных дорогах Бишкек — Ош, Бишкек — Чолпон-Ата и Бишкек — аэропорт «Манас». Huawei установит интерактивные и многофункциональные камеры, в программном обеспечении которых присутствуют элементы искусственного интеллекта.

«Например, при помощи видеофиксации будет возможность разпознать не только марку автомобиля или госномер, но и лица людей. Поиски — например, террористов и других преступников — будут более эффективны и оперативны», — рассказал Даир Кенекеев.