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Власть

Аскарбек Шадиев рассказал о схемах, которые используются при госзакупках

Правительство выявило факты преднамеренного искажения условий тендера при госзакупках. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев.

Чиновник признал, что портал госзакупок не гарантирует прозрачности проведения сделок.

«Мы обнаружили, что некоторые организации при объявлении тендера специально искажают информацию об условиях тендера. Схема проста: первый претендент проигрывает, по логике — остается второй. Однако это делается по договоренности заранее. Так что в электронной торговле тоже есть проблемы», — сказал Аскарбек Шадиев.

Известно, что объем электронной торговли государственных организаций в Кыргызстане вырос на 40 процентов.
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