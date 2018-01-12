Аскарбек Шадиев рассказал о схемах, которые используются при госзакупках

Правительство выявило факты преднамеренного искажения условий тендера при госзакупках. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев.

Чиновник признал, что портал госзакупок не гарантирует прозрачности проведения сделок.

«Мы обнаружили, что некоторые организации при объявлении тендера специально искажают информацию об условиях тендера. Схема проста: первый претендент проигрывает, по логике — остается второй. Однако это делается по договоренности заранее. Так что в электронной торговле тоже есть проблемы», — сказал Аскарбек Шадиев.

Известно, что объем электронной торговли государственных организаций в Кыргызстане вырос на 40 процентов.