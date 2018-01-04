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Власть

Премьер-министр Кыргызстана распорядился навести порядок на дороге Бишкек — Ош

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков распорядился улучшить транспортное сообщение на автодороге Бишкек — Ош и оказать помощь пострадавшим в результате сильного ветра в Таласской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Как отмечается, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на встрече с премьер-министром рассказал, что основными причинами заторов на горных дорогах стали неподготовленность отдельных водителей большегрузных автотранспортных автомобилей к эксплуатации в зимних условиях. В частности, отсутствие зимних шин, цепей и тросов на автомобилях. К образованию заторов привела и низкая культура вождения некоторых автомобилистов.

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На отдельных участках автодороги Бишкек — Ош несвоевременно провели очистительные работы.

Министр сообщил, что произведены артобстрелы для принудительного спуска лавин на потенциально опасных участках трассы Бишкек — Ош. Организованы пункты обогрева для водителей на пунктах «Арал» Токтогульского района Джалал-Абадского района и «Сосновка» Жайылского района Чуйской области.

Премьер-министр поручил МЧС оказать максимальное содействие Министерству транспорта и дорог в обеспечении бесперебойным транспортным сообщением на основных трассах республики.

Кубатбек Боронов сообщил, что с 1 по 3 января пострадавшим от урагана жителям Таласской и Джалал-Абадской областей доставили около 10 тысяч листов шифера. На сегодня доставка стройматериалов продолжается.
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