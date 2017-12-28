Мигранты и в 2018 году должны получать биометрические паспорта бесплатно

«Мигранты в России должны и в 2018 году получать биометрические паспорта бесплатно», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Карамат Орозова.

Депутаты рассматривают ратификацию договора между Кыргызстаном и Россией, предполагающего открытие представительств миграционных ведомств. Планируется, что их откроют в девяти федеральных округах РФ. Сотрудники Госслужбы миграции получат дипломатический статус.

Карамат Орозова отметила, что те, кто живет и работает в России, не могли в 2017-м поменять обычные паспорта на биометрические. Нардеп предложила открыть паспортные столы в представительствах Государственной службы миграции и позволить гражданам получить новые паспорта бесплатно.

Депутат Айнуру Алтыбаева предложила повысить статус Госслужбы миграции до уровня министерства. По ее словам, проблемы работающих за рубежом кыргызстанцев следует решать на уровне правительства.