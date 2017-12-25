В США учителя выгнали из первого класса самолета, освободив место политику

Учителя из Вашингтона выгнали из первого класса самолета авиакомпании United, чтобы посадить на ее место члена палаты представителей Конгресса США Шейлу Джексон Ли. Об этом сообщил Life со ссылкой на издание Daily Mail.

По данным издания, 63-летняя Джин-Мэри Саймон летела домой из Хьюстона в Вашингтон. В аэропорту женщине заявили, что место 1А в первом классе, которое она оплатила, занято. Вместо него ей предоставили ваучер на $500 и билет в улучшенном экономе.

Войдя в самолет, учительница заметила, что кресло в первом классе, которое она изначально бронировала, заняла политик.

Авиаперевозчик отрицает обвинение в том, что он специально отдал ее место члену Конгресса. Представители United утверждают, что женщина сама отменила билет. Учитель назвала это заявление ложью и подала на компанию жалобу.

Отмечается, что это не первое нарекание на Шейлу Джексон Ли. Пассажиры как минимум трижды видели, как она занимала места других людей.