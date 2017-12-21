Биткоин дойдет до Кыргызстана. Что об этом думает Толкунбек Абдыгулов

«В мире переходят на биткоин, и до нас это дойдет. Что вы думаете об этом? Или мы и дальше будем работать только по нацвалюте?», - спросил сегодня на заседании парламента депутат Эмиль Токтошев кандидата на должность главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.

«Ответственность за нацвалюту стопроцентно возлагается на Национальный банк. А за другие валюты НБ КР не может нести ответственность. Что касается биткоина, то моя личная позиция такова: каждый гражданин КР должен сам лично решить, пользоваться биткоином или нет. Его курс резко повышается, и также резко понижается, поэтому каждый должен сам подумать и принять решение», - ответил Толкунбек Абдыгулов.

Эмиль Токтошев также поинтересовался, сколько продержится на должности главы Нацбанка Абдыгулов. «По закону председатель НБ КР избирается на семь лет. Если депутаты и президент поддержат, то я надеюсь проработать там семь лет», - ответил кандидат.

«У нас тоже есть ответственность перед избирателями за свои назначения. Поэтому прежде чем вам предложат другую должность, хорошо подумайте», - попросил нардеп.