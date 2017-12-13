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Власть

«Лексус» от китайской компании для Дуйшенбека Зилалиева: помощника наказали

Пресс-служба Фонда по управлению государственным имуществом распространила разъяснение по поводу автомобиля для главы ведомства Дуйшенбека Зилалиева.

Напомним, газета «Дело №...» сообщила, что черный «Лексус-570» с госномером 1532 ВК, на котором ездит глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев, числится за ОсОО «ТУН ЛИН» — китайской компанией, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых.

«Лексус» был взят на время помощником председателя ФУГИ у своего друга в целях личного пользования. В день инаугурации, 24 ноября, водитель отсутствовал, служебного авто тоже не было. В этой связи помощник заменил водителя. Необходимо отметить, что о том, что автомашина принадлежит китайской компании, председатель фонда узнал из СМИ. В отношении помощника принято строгое дисциплинарное взыскание», — говорится в сообщении.

Сам Зилалиев заявил, что авто уже вернули.
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