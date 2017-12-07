В парламенте рассказали о причастности чиновников к продаже бакиевских коттеджей

Вопрос о судьбе 48 коттеджей Максима Бакиева подняла сегодня на заседании парламента депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, комплекс построен не на личные сбережения. «Наверняка это отжатые из бюджета деньги. Почему сейчас муссируются данные, что даже члены правительства задействованы в этом вопросе с БТА Банком, их советником? Если коттеджи построены не на государственные деньги, а на коррупционные, почему они должны быть проданы и без тендера? Почему бы там не построить социальный городок для детей?» — спросила нардеп.

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«Я против того, чтобы распродавались эти коттеджи. А члены правительства сейчас под микроскопом, за каждым из вас будут следить, проводить журналистские расследования», — добавила Ирина Кармушкина.

Представители Фонда по управлению государственным имуществом отметили, что объект включен в программу приватизации. «А что касается того, что можно было бы построить, то там отсутствуют все коммуникации. Планировалась их провести через резиденцию, но это запретили. Там нет проезда, нет канализации, электричества», — добавили чиновники.

«То, что касается инсинуации в прессе о причастности главы правительства, я ответственно заявляю: он никакого отношения к коттеджам не имеет. Это грязные слухи, ничем не подтвержденные. К сожалению, сегодня и в отношении других членов кабмина распространяются слухи. Время покажет. Нет никакой причастности. Все сделано в рамках действующего законодательства», — добавил глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев.

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ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.