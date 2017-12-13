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Экономика

В Кыргызстане посчитали, сколько же лицензий выдал Дуйшенбек Зилалиев

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования пояснил, сколько лицензий выдано их бывшим руководителем.

Дуйшенбек Зилалиев возглавлял Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам Кыргызстана, а затем ГКПЭН с конца июля 2013 года по август 2017-го. Сейчас он занимает пост председателя Фонда по управлению государственным имуществом.

За это время выдано 1 тысяча 969 лицензий на право пользования недрами с целью поиска, разведки и разработки, аннулировано 856 лицензий.

На 1 декабря 2017 года числятся 2 тысячи 435 действующих лицензий. Информация о выдаче трех тысяч лицензий является недостоверной.

О том, что Дуйшенбек Зилалиев выдал 3 тысячи лицензий, сообщила газета «Дело №...».
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