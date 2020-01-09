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Общество

Милиция ищет водителя Lexus, который создал опасную ситуацию на дороге

В Бишкеке водитель черного Lexus RX400 скользил по дороге, тем самым чуть не стал зачинщиком ДТП. Видео опубликовано пользователем Болотом Ибрагимовым в Instagram.

Результат поиска автомашины в сервисе Carcheck показал, водитель внедорожника имеет задолженности по нарушению Правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город» в сумме 13 тысяч сомов.

24.kg
Фото 24.kg. Водитель Lexus RX400 имеет 5 штрафов

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции сообщили, что начали поиски водителя и через некоторое время будет предоставлена подробная информация. 
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