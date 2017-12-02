Чиновников, допустивших сделку купли-продажи земли с иностранцем, будут судить

В парламент Кыргызстана поступил проект закона о безопасности приграничных территорий.

Согласно документу, будут внесены изменения в Уголовный кодекс КР. Отмечается, что продавать иностранцам и лицам без гражданства землю на приграничных территориях, наделенных особым статусом, запрещено. Эта норма была введена в 2012-м году, но не были проработаны механизмы ее реализации.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что поэтому норма и не действовала.

Но если за сделку подобного рода будет предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, то власти на местах побоятся заниматься попустительством и торговать земельными наделами.

В документе указано, что такие операции, когда иностранный гражданин приобрел участок в спорной местности, должны быть аннулированы в юридическом порядке. Проект документа направлен в профильные комитеты Жогорку Кенеша на рассмотрение.