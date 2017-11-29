Предусмотреть льготы за награды Бишкекского горкенеша предлагает депутат

Поднять статус наград Бишкекского городского кенеша намерены депутаты. Поправки в положение о наградах рассмотрели сегодня на очередной сессии БГК.
На заседании отмечено, что растет число желающих получить награды БГК. При этом есть случаи, когда выдвигаемые кандидатуры не в полной мере отвечают требованиям. Поэтому в положении прописывают порядок рассмотрения ходатайств о награждениях и их вручения.
Зампредседателя БГК Валентина Лисниченко предложила предусмотреть строгую иерархию. «Наши награды обесцениваются. Если ввести иерархию, то повысится и статус», — сказала она.
Депутат Гульнара Молдобаева отметила, что серебряный значок «Патриот» продается в ЦУМе, где его могут купить все желающие.
Она напомнила, что раньше звание «Почетный гражданин Бишкека» давало льготы на проезд, оплату комуслуг, бесплатное посещение кинотеатров и другое.
Награды, которые мы выдаем, обесценены. Можно получить и звание почетного гражданина просто так. Нас в прошлом году попросили, мы дали. Когда со всех сторон давят и просят: «Дайте, дайте!» и никаких преград нет, тогда отказать очень сложно. Поэтому нужно четко отрегулировать порядок получения наград.Депутат Куванычбек Конгантиев
«Давайте количество выдаваемых наград уменьшим, но статус повысим. Пусть серебряный значок дает какие-то льготы. Лучше в год поставим квоту — выдавать не больше 5 значков. Но каждая награда пусть несет какую-то выгоду в денежном выражении или льготы», — предложил Куванычбек Конгантиев.
«Когда были льготы, у нас просто отбоя не было от желающих получить это звание! По 100-200 ходатайств в месяц рассматривали. К льготам надо подходить очень осторожно», — добавила Валентина Лисниченко.