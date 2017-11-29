Предусмотреть льготы за награды Бишкекского горкенеша предлагает депутат

Поднять статус наград Бишкекского городского кенеша намерены депутаты. Поправки в положение о наградах рассмотрели сегодня на очередной сессии БГК.

На заседании отмечено, что растет число желающих получить награды БГК. При этом есть случаи, когда выдвигаемые кандидатуры не в полной мере отвечают требованиям. Поэтому в положении прописывают порядок рассмотрения ходатайств о награждениях и их вручения.

Зампредседателя БГК Валентина Лисниченко предложила предусмотреть строгую иерархию. «Наши награды обесцениваются. Если ввести иерархию, то повысится и статус», — сказала она.

Депутат Гульнара Молдобаева отметила, что серебряный значок «Патриот» продается в ЦУМе, где его могут купить все желающие.

Награды, которые мы выдаем, обесценены. Можно получить и звание почетного гражданина просто так. Нас в прошлом году попросили, мы дали. Когда со всех сторон давят и просят: «Дайте, дайте!» и никаких преград нет, тогда отказать очень сложно. Поэтому нужно четко отрегулировать порядок получения наград. Депутат Куванычбек Конгантиев

Она напомнила, что раньше звание «Почетный гражданин Бишкека» давало льготы на проезд, оплату комуслуг, бесплатное посещение кинотеатров и другое.

«Давайте количество выдаваемых наград уменьшим, но статус повысим. Пусть серебряный значок дает какие-то льготы. Лучше в год поставим квоту — выдавать не больше 5 значков. Но каждая награда пусть несет какую-то выгоду в денежном выражении или льготы», — предложил Куванычбек Конгантиев.

«Когда были льготы, у нас просто отбоя не было от желающих получить это звание! По 100-200 ходатайств в месяц рассматривали. К льготам надо подходить очень осторожно», — добавила Валентина Лисниченко.