Президент Кыргызстана считает, что банкротство стране не грозит

«Учитывая стабильную платежеспособность Кыргызстана по государственному внешнему долгу на средне- и долгосрочные периоды, банкротство стране не грозит», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью российскому агентству ТАСС.

По его словам, государственный долг страны является стабильным и никаких рисков, связанных с обслуживанием госдолга, не ожидается. Погашения по кредитам будут проводиться из республиканского бюджета, и необходимые ресурсы для этого есть.

«Это также подтверждается анализом устойчивости долга республики, проведенным командой Международного валютного фонда, где отмечается — уровень долга Кыргызстана все еще соответствует умеренному риску критической долговой ситуации. Государственный долг, как ожидается, будет управляемым в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил президент.