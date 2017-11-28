Что изменится для депутатов и членов правительства Кыргызстана 1 декабря

В Кыргызстане 1 декабря вступают в силу пять измененных статей Конституции. Они касаются Жогорку Кенеша и правительства.

Поправки в 26 статей Основного закона начали действовать с 15 января. Для пяти статей дали отсрочку почти на год, чтобы принять дополнительные законопроекты.

1 Как выйти из коалиции парламентского большинства

Статью 70 дополнили лишь одним пунктом, касающимся выхода из коалиции большинства. Ранее его в Конституции не было.

Решение о выходе из коалиции парламентского большинства принимается не менее чем двумя третями от общего числа депутатов фракции.

Кроме того, решение фракции оформляется постановлением и подписывается каждым членом фракции, проголосовавшим за выход.

2 Как стать чиновником и остаться депутатом

С 1 декабря расширяются полномочия депутатов Жогорку Кенеша. Ранее статья 72 запрещала народным избранникам совмещать депутатскую деятельность с иной государственной или муниципальной службой. После внесения поправок в Конституцию появились исключения.

Депутат может стать премьер-министром или первым вице-премьером-министром с сохранением депутатского мандата и права голосования на пленарных заседаниях Жогорку Кенеша.

При освобождении от должности его депутатские полномочия восстанавливаются в полном объеме.

Первым в истории депутатом-чиновником может стать Аскарбек Шадиев. Ему пророчат должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана.

3 Как подтвердить полномочия спикера

Утрата коалицией статуса парламентского большинства влечет за собой необходимость подтверждения полномочий торага Жогорку Кенеша большинством голосов от общего числа депутатов.

Такую поправку внесли в статью 75, регламентирующую полномочия спикера парламента.

4 О чем может попросить премьер-министр

Еще одно исключение вводится в статью 81. Ранее законы о республиканском бюджете и налогах подлежали обязательному подписанию главой государства. Президент не мог вернуть их с возражениями.

В новой редакции ввели исключение именно для этих законов. Премьер-министр может попросить президента вернуть их без подписания.

5 Как увольнять и назначать членов правительства

С 1 декабря вступает в силу статья 87, касающаяся кадровых перестановок.

Со дня первого заседания Жогорку Кенеша нового созыва правительство считается ушедшим в отставку.

Премьер-министр не сможет освободить от занимаемой должности руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны и национальной безопасности.

Если в течение пяти рабочих дней после получения указанного представления президент не издает указ об освобождении члена правительства от должности, премьер-министр после консультации с лидерами фракций парламентского большинства вправе сделать это самостоятельно.

В случае отставки либо освобождения от должности члена правительства премьер-министр в течение пяти рабочих дней вносит в Жогорку Кенеш кандидатуру на вакантную должность. Одобренный парламентом кандидат назначается на должность президентом. Если в течение трех рабочих дней он не подпишет указ о назначении члена правительства, тот считается назначенным.