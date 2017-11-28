Что изменится для депутатов и членов правительства Кыргызстана 1 декабря

В Кыргызстане 1 декабря вступают в силу пять измененных статей Конституции. Они касаются Жогорку Кенеша и правительства.
Поправки в 26 статей Основного закона начали действовать с 15 января. Для пяти статей дали отсрочку почти на год, чтобы принять дополнительные законопроекты.
1Как выйти из коалиции парламентского большинства
Статью 70 дополнили лишь одним пунктом, касающимся выхода из коалиции большинства. Ранее его в Конституции не было.
Решение о выходе из коалиции парламентского большинства принимается не менее чем двумя третями от общего числа депутатов фракции.
Кроме того, решение фракции оформляется постановлением и подписывается каждым членом фракции, проголосовавшим за выход.
2Как стать чиновником и остаться депутатом
С 1 декабря расширяются полномочия депутатов Жогорку Кенеша. Ранее статья 72 запрещала народным избранникам совмещать депутатскую деятельность с иной государственной или муниципальной службой. После внесения поправок в Конституцию появились исключения.
Депутат может стать премьер-министром или первым вице-премьером-министром с сохранением депутатского мандата и права голосования на пленарных заседаниях Жогорку Кенеша.
При освобождении от должности его депутатские полномочия восстанавливаются в полном объеме.
Первым в истории депутатом-чиновником может стать Аскарбек Шадиев. Ему пророчат должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана.
3Как подтвердить полномочия спикера
Утрата коалицией статуса парламентского большинства влечет за собой необходимость подтверждения полномочий торага Жогорку Кенеша большинством голосов от общего числа депутатов.
Такую поправку внесли в статью 75, регламентирующую полномочия спикера парламента.
4О чем может попросить премьер-министр
Еще одно исключение вводится в статью 81. Ранее законы о республиканском бюджете и налогах подлежали обязательному подписанию главой государства. Президент не мог вернуть их с возражениями.
В новой редакции ввели исключение именно для этих законов. Премьер-министр может попросить президента вернуть их без подписания.
5Как увольнять и назначать членов правительства
С 1 декабря вступает в силу статья 87, касающаяся кадровых перестановок.
Со дня первого заседания Жогорку Кенеша нового созыва правительство считается ушедшим в отставку.
Премьер-министр не сможет освободить от занимаемой должности руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны и национальной безопасности.
Если в течение пяти рабочих дней после получения указанного представления президент не издает указ об освобождении члена правительства от должности, премьер-министр после консультации с лидерами фракций парламентского большинства вправе сделать это самостоятельно.
В случае отставки либо освобождения от должности члена правительства премьер-министр в течение пяти рабочих дней вносит в Жогорку Кенеш кандидатуру на вакантную должность. Одобренный парламентом кандидат назначается на должность президентом. Если в течение трех рабочих дней он не подпишет указ о назначении члена правительства, тот считается назначенным.