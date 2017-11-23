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Власть

Султан Досалиев опубликовал фотогалерею, посвященную президенту Атамбаеву

Султан Досалиев опубликовал фотогалерею, посвященную шестилетнему правлению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который покидает свой пост завтра, 24 ноября.

В должность вступает Сооронбай Жээнбеков, победивший на выборах 15 октября. Он набрал 54,22 процента голосов избирателей. 

Султан Досалиев работал личным фотографом Алмазбека Атамбаева с первого дня его президентства.  На своей страничке в Facebook он опубликовал подборку снимков, в которых отражена деятельность Алмазбека Атамбаева на посту главы государства. 

 
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