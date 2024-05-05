В пригороде Балыкчи и Сулайман-Тоо утром. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня в нашем выпуске много весны из разных регионов республики.

Для начала полюбуемся тюльпанами, которыми бишкекчан порадовали в этом году муниципальные службы. Фотографию рядом с мэрией сделала Анастасия Щербакова.

Фото Анастасии Щербаковой. Весенний Бишкек

Еще побудем в столице — именно здесь Сергей Ханов приметил необычное облако, которое ему напомнило медведя. Ну тут у кого насколько хватит фантазии. Мне показалось, что в облаке можно увидеть и очертания лошади, вставшей на дыбы.

Фото Сергея Ханова. Облако-медведь над Бишкеком







Вместе с Бакытом Шукуралиевым осмотрим весенние окрестности Балыкчи, где зацвели различные деревья.















Забавную апрельскую фотографию нам прислали из села Тамчи. Воробьи оккупировали кучу старых веток, которые остались после чистки сада, и устроили настоящий совет.

Фото Айбека Султанова. Воробьиный совет

Переберемся на южный берег Иссык-Куля. В Джети-Огузском районе живет один из постоянных наших авторов Василий Павлов. Вот и его глазами посмотрим на весну.

Фото Василия Павлова. Весна на Иссык-Куле

Завершим наше путешествие на юге Кыргызстана — в Оше. Там живет еще один наш постоянный автор — Мамасалы Ташматов. Он сделал фотографии главной достопримечательности южной столицы — горы Сулайман-Тоо.









Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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