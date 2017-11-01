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Власть

С начала года зарегистрировано четыре случая торговли людьми

За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано четыре случая торговли людьми, два их которых произошли за пределами Кыргызстана. Об этом сегодня в Жогорку Кенеше сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Напомним, парламентарии во втором чтении рассматривают поправки в закон о предупреждении  торговли людьми и борьбе с ней.

По информации статс-секретаря Госслужбы миграции Нурлана Шерипова, в 2013 году зарегистрировано девять случаев торговли людьми, 13 человек привлечены к уголовной ответственности.

«В 2014 году возбуждено 20 уголовных дел, 15 граждан наказаны. За 6 месяцев 2016 года зарегистрировано семь уголовных дел, шесть человек привлечены к ответственности», — добавил чиновник.
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