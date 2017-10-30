Надо себя изучить. Депутат предлагает создать институт древней истории кыргызов

Создать научно-исследовательский институт древней истории предложил депутат парламента Зиядин Жамалдинов (фракция «Онугуу-Прогресс»). Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам.

Зиядин Жамалдинов посетовал, что кыргызы не знают свою историю достаточно хорошо и глубоко.

Он напомнил, что кыргызы упоминаются в исторических хрониках начиная с VII века, и добавил, что нам ничего не известно, что было, например, во втором веке.

Научно-исследовательский институт древней истории депутат предлагает создать, чтобы «лучше ее изучить».

На создание нового научного учреждения потребуется около 48 миллионов сомов. Коллеги из комитета поддержали предложение Зиядина Жамалдинова.