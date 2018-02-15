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Власть

Жители Ноокатского района грозят закрыть Южно-Кыргызский цементный завод

Жители Ноокатского района Ошской области грозят закрыть Южно-Кыргызский цементный завод. Им не нравится, как работает предприятие, сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Зиядин Жамалдинов.

По его словам, на цементном заводе странные цены на продукцию. Жителям Узбекистана цемент продают по 2,7 сома за килограмм, а кыргызстанцам — по 5 сомов.

«Экспорт цемента освобожден от пошлины. Цемент вывозят по нулевой ставке. Пока узбекская сторона не будет обеспечена соответствующим объемом цемента, кыргызстанцам его не отпускают. Завод работает в Кыргызстане, наносит ущерб экологии, загрязняет воздух. Я прошу правительство изучить проблему. Есть Антимонопольная служба, которая должна проверить цены. Государство должно вмешаться, иначе люди грозят, что сами остановят завод, потому что такое предприятие им не нужно», — заявил Зиядин Жамалдинов.
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