Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов

Сегодня депутаты рассматривают отчет об исполнении бюджета за 2017 год, поправки в бюджет 2018-го и бюджет 2019-го. Защищать документы пришло все правительство во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
После доклада премьер-министра, депутаты начали задавать вопросы. Парламентарий Зиядин Жамалдинов спросил у представителей Нацэнергохолдинга, сколько электроэнергии выработано в 2017 году. Однако чиновник находился в третьем ряду министров и не смог сразу подойти к микрофону.
Вам замечание, господин премьер-министр. Тут рассматривается бюджет, а у вас представитель на джайлоо ушел. Вы так далеко забрались, спуститесь с гор, «Энергохолдинг».Зиядин Жамалдинов