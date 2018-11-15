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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов

Сегодня депутаты рассматривают отчет об исполнении бюджета за 2017 год, поправки в бюджет 2018-го и бюджет 2019-го. Защищать документы пришло все правительство во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

После доклада премьер-министра, депутаты начали задавать вопросы. Парламентарий Зиядин Жамалдинов спросил у представителей Нацэнергохолдинга, сколько электроэнергии выработано в 2017 году. Однако чиновник находился в третьем ряду министров и не смог сразу подойти к микрофону.

Вам замечание, господин премьер-министр. Тут рассматривается бюджет, а у вас представитель на джайлоо ушел. Вы так далеко забрались, спуститесь с гор, «Энергохолдинг».

Зиядин Жамалдинов

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