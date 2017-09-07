Особенности кыргызской медицины. ФАП построили, оснащения нет

В Ошской области построили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), но так до сих пор и не оснастили. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Зиядин Жамалдинов.

По его словам, ФАП в селе Ынтымак Ноокатского района построили в этом году за счет средств АРИС. Но из-за отсутствия оснащения его так и не сдали в эксплуатацию.

«По сути, там пока есть только здание. Я прошу правительство обратить на это внимание. Если ФАП готов, то его нужно сдавать в эксплуатацию», — возмутился Зиядин Жамалдинов.