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Власть

Особенности кыргызской медицины. ФАП построили, оснащения нет

В Ошской области построили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), но так до сих пор и не оснастили. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Зиядин Жамалдинов.

По его словам, ФАП в селе Ынтымак Ноокатского района построили в этом году за счет средств АРИС. Но из-за отсутствия оснащения его так и не сдали в эксплуатацию.

«По сути, там пока есть только здание. Я прошу правительство обратить на это внимание. Если ФАП готов, то его нужно сдавать в эксплуатацию», — возмутился Зиядин Жамалдинов.
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