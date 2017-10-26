Алмазбек Атамбаев встретился с новым спикером Жогорку Кенеша

Алмазбек Атамбаев встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

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По его данным, Алмазбек Атамбаев поздравил новоизбранного спикера и пожелал ему успехов. Глава государства подарил ему Коран и издание эпоса «Манас», отметив, что и сегодня продолжается борьба кыргызского народа за независимость.

Как сообщается, президент Алмазбек Атамбаев выразил надежду на то, что деятельность Жогорку Кенеша и дальше будет способствовать укреплению устойчивости политической системы страны при дальнейшем развитии конструктивизма в работе парламента и совершенствовании взаимодействия коалиции большинства и парламентской оппозиции.

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Глава государства также отметил особую роль Жогорку Кенеша в реализации долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года и важных реформ во всех сферах жизнедеятельности, которые в первую очередь касаются развития экономики и социальной сферы, дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса и предпринимательства, защиты прав и свобод граждан.

Напомним, вчера спикером Жогорку Кенеша избран Дастанбек Джумабеков. Его кандидатуру поддержали 80 депутатов.