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Власть

Жогорку Кенеш одобрил Даира Кенекеева на пост вице-премьер-министра КР

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Даира Кенекеева на пост вице-премьера-министра КР. Решение принято сегодня на заседании.

Даир Кенекеев до сегодняшнего дня занимал должность полномочного представителя премьер-министра в Таласской области.

Он окончил Новосибирский аграрный колледж, факультет зооинженерии, затем с отличием Высшую школу дипломатии и международного права Международного университета Кыргызстана и факультет экономики и бизнеса Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры по специальности «Оценка и управление имуществом».

В правительстве ожидается ротация — Даир Кенекеев займет пост вице-премьера вместо Дуйшенбека Зилалиева, отвечающего за реальный сектор. А последний будет вице-премьером, отвечающим за вопросы безопасности вместо трагически погибшего Темира Джумакадырова.
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