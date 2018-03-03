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Власть

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев проинспектировал работу КПП «Достук»

Вице-премьер-министр Кыргызстана Даир Кенекеев проинспектировал работу контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» в Ошской области. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев рассказал о работе по урегулированию сложившейся на КПП ситуации и увеличению его пропускной способности.

«Трудности связаны с нехваткой кабин. Однако сегодня установим четыре дополнительные: по две на выезд и въезд в республику, — сказал Уларбек Шаршеев. — На сегодня число граждан Узбекистана и Кыргызстана, проходящих через КПП, составляет 7-11 тысяч человек в день».

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Даир Кенекеев отметил, что премьер-министр поручил ускорить работу по увеличению пропускной способности КПП «Достук-автодорожный». Кроме того, он сообщил, что правительство рассматривает вопрос об увеличении численности военнослужащих ГПС КР.

«После того как Узбекистан снял ограничения, поток людей, пересекающих кыргызско-узбекскую границу, увеличился. Теперь стоит задача обеспечить благоприятные условия для граждан, проходящих через данный КПП, — сказал вице-премьер. — В непосредственной близости от границы 35 жилых домов. 32 из них уже выкуплены государством, по оставшимся ведутся судебные разбирательства. Земельные участки, на которых расположены выкупленные объекты, используем для дальнейшей модернизации и расширения КПП».

В связи с планируемым расширением дороги он поручил провести инвентаризацию жилых и нежилых строений, находящихся вдоль трассы, ведущей к КПП, на предмет их законности.
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