Депутаты возмущены, что нового вице-премьера представляет не глава правительства

Депутаты возмущены, что нового вице-премьер-министра представляет не глава правительства Кыргызстана. О своем недовольстве сегодня на заседании заявили Каныбек Иманалиев и Жанар Акаев.

Кандидатуру нового вице-премьера Даира Кенекеева на заседании представил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. Депутаты сочли это нарушением и неуважением к парламенту. Они попросили подождать, когда приедет Сапар Исаков.

Напомним, Сапар Исаков вместе с первым вице-премьером Толкунбеком Абдыгуловым в настоящее время находятся в командировке в Ереване, где сегодня пройдет заседание глав правительств ЕАЭС.

В правительстве ожидается ротация - Даир Кенекеев (в случае утверждения) займет пост вице-премьера вместо Дуйшенбека Зилалиева, отвечаюшего за реальный сектор. А последний будет вице-премьером, отвечающим за вопросы безопасности вместо трагически погибшего Темира Джумакадырова.