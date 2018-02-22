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Власть

Плохо борется с коррупцией. Сапар Исаков решил уволить замглавы Госархстроя

Премьер-министр Сапар Исаков поручил внести на его имя представление об увольнении заместителя директора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмазбека Абдыкарова. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев представил информацию об исполнении госорганами планов по борьбе с коррупцией. Он отметил, что есть определенные положительные моменты. Например, закладывается механизм реализации антикоррупционной политики путем выявления слабых мест в госорганах и национальном законодательстве. При этом Даир Кенекеев считает усилия госорганов по противодействию коррупции все еще недостаточными.

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За низкую дисциплину и представление некачественной информации по антикоррупционной политике Даир Кенекеев предложил объявить выговор статс-секретарю Госагентства по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Самату Борубаеву. По той же причине рекомендовали объявить замечание министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, министру юстиции Урану Ахметову, статс-секретарям: Минкультуры Бактыбеку Секимову, ФУГИ — Ильязу Ташбаеву, Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) Азамату Эркебаеву, а также председателю Госкомитета информационных технологий и связи Нурбеку Абасканову.

За неисполнение распоряжения правительства о введении должности уполномоченного по антикоррупционной работе предложено объявить замечание статс-секретарю Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдухалыку Шамшиеву.

Даир Кенекеев сообщил, что статс-секретарю Госархстроя выговор объявляют второй раз, а замдиректора получил взыскание четыре раза.

«Почему такое отношение к работе? Слушайте, это не смешно. Что происходит в ведомстве? Внесите мне представление на Алмазбека Абдыкарова об освобождении от занимаемой должности. Сами подумайте, что происходит у вас в ведомстве. На вашу организацию поступает много жалоб. Это говорит о коррупции. Давайте разбирайтесь, и по статс-секретарю тоже подумайте. Я даю вам время до июля, чтобы навести порядок», — обратился к главе Госархстроя Бактыбеку Абдиеву премьер-министр Сапар Исаков.
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