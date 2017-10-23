За два года Департамент лекарств заработал более 170 миллионов сомов

За 2016-2017 годы Департамент лекарственного обеспечения и медтехники, по данным Счетной палаты, получил доход в 172,5 миллиона сомов, или около $3 миллионов. Об этом сообщила сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Аида Исмаилова.

По ее словам, в настоящее время органы подсчитывают доход за 2017 год.

Читайте по теме Депутат ЖК о том, как Департамент лекарств незаконно зарабатывает миллионы

Депутат напомнила, что услуги регистрации и перерегистрации, а также экспертизы лекарственных средств департаментом не были включены в Единый реестр госуслуг с 2012 года. «При этом с 2015 года доход, полученный государственными и муниципальными учреждениями от оказания платных услуг, не включенных в соответствующий реестр, в полном объеме возвращается в бюджет. Как будут действовать Минздрав и Минфин? Мне интересен механизм изъятия этих денег в бюджет, ведь сумма немаленькая», — сказала Аида Исмаилова.

Глава Минфина Адылбек Касымалиев отметил, что пока не знает, как это будет происходить. «Может, надо считать чистый доход. Ведь те же налоги ДЛО уплатил в бюджет», — сказал он.

Нардеп попросила разобраться в этом вопросе.

На заседании обсуждают отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2016 год.