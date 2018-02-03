Ни одна поставка лекарств в Кыргызстане не будет сорвана, заверяют чиновники

Информация о якобы надвигающемся коллапсе на рынке лекарств не соответствует действительности, сообщили ИА «24.kg» в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники.

Ни одна поставка лекарственных средств не будет сорвана или остановлена с наступлением 15 февраля 2018 года, когда законы об обращении лекарственных средств и медицинских изделий вступают в силу. ДЛОиМТ

Накануне исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев заявил , что подзаконные акты еще даже не внесли на рассмотрение правительства. «Пройдут 4-5 месяцев, будет просто коллапс», — опасается он.

«Эксперты межведомственных рабочих групп разрабатывают подзаконные акты. Ввиду технической сложности, многосторонних обсуждений и согласований процесс этот требует времени. Сегодня значительная часть разработанных документов проходит процедуру согласования и утверждения. Все действующие регуляторные нормы сохраняют свою юридическую силу до тех пор, пока не будут приняты новые подзаконные акты, в том числе не теряет свою силу и ныне действующий перечень жизненно важных лекарственных средств», — прокомментировали в ДЛО.