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Общество

Ни одна поставка лекарств в Кыргызстане не будет сорвана, заверяют чиновники

Информация о якобы надвигающемся коллапсе на рынке лекарств не соответствует действительности, сообщили ИА «24.kg» в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники.

Ни одна поставка лекарственных средств не будет сорвана или остановлена с наступлением 15 февраля 2018 года, когда законы об обращении лекарственных средств и медицинских изделий вступают в силу.

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Накануне исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев заявил, что подзаконные акты еще даже не внесли на рассмотрение правительства. «Пройдут 4-5 месяцев, будет просто коллапс», — опасается он.

«Эксперты межведомственных рабочих групп разрабатывают подзаконные акты. Ввиду технической сложности, многосторонних обсуждений и согласований процесс этот требует времени. Сегодня значительная часть разработанных документов проходит процедуру согласования и утверждения. Все действующие регуляторные нормы сохраняют свою юридическую силу до тех пор, пока не будут приняты новые подзаконные акты, в том числе не теряет свою силу и ныне действующий перечень жизненно важных лекарственных средств», — прокомментировали в ДЛО.
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