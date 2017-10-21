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Власть

Кыргызстан как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла

Профессор Зайнидин Курманов прокомментировал ИА «24.kg» решение правительства Кыргызстана расторгнуть соглашение с Казахстаном об оказании технической помощи на $100 миллионов в рамках ЕАЭС.

Отметим, документы о разрыве прежних договоренностей между Бишкеком и Астаной поступили в парламент после заявлений президента Алмазбека Атамбаева о том, что КР не нужна помощь соседнего государства.

По мнению Зайнидина Курманова, возможная денонсация свидетельствует об отсутствии концепции внешней политики. «Кыргызстан не выробатал свою доктрину до сих пор. Отсюда и такое непостоянство, и метания. Нам необходимо наметить курс, по которому должны развиваться наши отношения со странами-донорами, государствами-партнерами, и следовать ему, а не сечь себя подобно унтер-офицерской вдове. Есть национальные интересы, и они превыше любых личных обид», — сказал профессор.

Он считает, что вряд ли Казахстан из-за разрыва этого соглашения введет какие-то дополнительные санкции. $100 миллионов, по мнению профессора, Астана направит на нужды собственного государства.

Но нам все равно придется просить помощь, поскольку собственных ресурсов не хватает.

Зайнидин Курманов

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