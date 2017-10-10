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Власть

Президент Кыргызстана был «поклонником Обамы, но разочаровался в нем»

«Мне очень нравился Обама, но я был шокирован действиями правительства США и его Госдепартамента», — заявил президент Кыргызстана в интервью журналу Time в рамках рабочего визита в Нью-Йорк (США).

«В 2014 году покойный президент Узбекистана Ислам Каримов заявил: «Возможно, в регионе будет война». Через четыре месяца после этого США бесплатно предоставили Узбекистану 328 бронетранспортеров. Соединенные Штаты не направляют инвестиции и помощь в демократический Кыргызстан, а Узбекистан получил 328 бронетранспортеров стоимостью более полумиллиона долларов каждый», — привел пример глава государства.

«После случившегося к нам приехал с визитом госсекретарь Джон Керри, и я спросил его, как они могли так поступить, делая громкие заявления о демократии. Я был президентом в течение шести лет, и я всегда видел такое отношение со стороны США — со стороны правительства, не народа», — рассказал президент.

Финансовая помощь Кыргызстану в построении развитой демократической страны послужила бы хорошим примером для мусульманского мира и обошлась бы гораздо дешевле.

Алмазбек Атамбаев
«США не нужна демократия в мире. Я очень разочаровался, когда осознал это. Я был разочарован Обамой. А нынешний президент США заявляет, что будет решать только проблемы США», — отметил президент.
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