Кыргызстан и Евросоюз начинают переговоры по новому соглашению

Совет ЕС 9 октября принял мандат Европейской комиссии для ведения переговоров от имени Евросоюза о заключении комплексного соглашения с Кыргызстаном.

Новый договор будет основываться на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 году. Он отразит стремление ЕС и Кыргызстана развивать двусторонние отношения.

Партнерство между Евросоюзом и КР основано на приверженности Кыргызстана к проведению реформ в целях укрепления демократии, основных свобод, верховенства закона, независимости судебных органов и содействия устойчивому экономическому развитию. ЕС поддержал стремление республики в рамках долгосрочного сотрудничества в области развития, включая поддержку реформы избирательной системы.

ЕС ожидает, что предстоящие президентские выборы в Кыргызстане будут осуществляться в соответствии с его международными обязательствами в отношении проведения прозрачных выборов.