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Власть

Атамбаев напомнил Бабанову о награжденных оружием за «Безопасный город»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев напомнил сегодня кандидату в главы государства Омурбеку Бабанову о награжденных оружием за «Безопасный город».

«Кандидат кричит, что 5 тысяч граждан погибло из-за нереализованного «Безопасного города». Слушай, ты же, дорогой, премьер-министром был в 2012 году и наградил 24 человека дорогим оружием за реализацию программы «Безопасный город». Оказывается, наша страна давно безопасная, ты за это награды дал! А сколько вы взяли за каждый пистолет?! Поэтому я сегодня на всю страну говорю, захотят — накажут, не захотят — нет. Пусть меня судят, если я нарушаю закон, я никуда не уйду, это моя страна, и для меня главная мечта — быть похороненным здесь», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Ранее кандидат в президенты Омурбек Бабанов заявил: «Мы могли еще в 2012 году внедрить проект «Безопасный город». 5 тысяч 554 человека остались бы живы».
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