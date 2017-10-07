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Власть

Атамбаев: Если только я не погибну, как Джумакадыров, я с каждым разберусь!

«Темир Джумакадыров — один из моих любимых воспитанников, ему было всего 38 лет. Это был человек, которого я видел одним из руководителей страны», — заявил сегодня на вручении государственных наград президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Отметим, что вице-премьер-министр Темир Джумакадыров ехал в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков и погиб в дорожно-транспортном происшествии. «На встречную полосу почему-то выехал КамАЗ...» — сообщил президент.

«Осталась всего неделя до выборов нового президента, и я не могу обойти стороной эту тему. Много грязи выливается о том, что власть хочет провести грязные выборы. Много моих товарищей пострадали, некоторые погибли ради того, чтобы были честные выборы... Если только я не погибну, как Темир Курмангазиевич, я с каждым разберусь, но выборы будут честными!» — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.
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