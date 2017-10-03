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Власть

Зампредседателя бишкекского кенеша просят уважать депутатов

Заместителя председателя Бишкекского городского кенеша Валентину Лисниченко, которая сегодня модерирует очередную сессию, просят уважать депутатов.

Народные избранники обсуждают исполнение бюджета за 2016 год и внесли ряд предложений, которые попросили поставить на голосование.

К примеру, депутат Рысбай Аматов предложил создать рабочую комиссию по вопросу строительства столичных дорог. «Надо уважать коллег. Когда есть предложение, поставьте его на голосование, пожалуйста», — сказал депутат Рысбай Аматов.

«Я уважаю всех депутатов, особенно вас, Рысбай Аматович. Если вы настаиваете на создании комиссии, поставлю ваше предложение на голосование», — прокомментировала Валентина Лисниченко.

На что один из нардепов уточнил: «Мы бюджет обсуждаем или дороги?» «Я уже полчаса с поднятыми руками сижу», — добавил другой. «Я вижу, у меня все записано. Давайте соблюдать регламент!» — призвала Валентина Лисниченко.
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