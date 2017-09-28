Премьер Кыргызстана впервые за 26 лет посетит Россию с официальным визитом

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 29-30 сентября с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Это первый официальный визит премьер-министра КР в Россию с 1991 года. До этого все визиты глав правительств носили рабочий характер.

Это также первый визит Сапара Исакова в Россию в качестве премьер-министра. В рамках официального визита премьер-министра встретит рота почетного караула, ожидается церемония возложения венка к Могиле неизвестного солдата.

Глава кабинета министров Кыргызстана проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланирована встреча с председателями правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Государственной думы Вячеславом Володиным.



Как сообщается, глава правительства ознакомится с работой инновационного центра «Сколково», государственной программой города Москвы «Безопасный город» и павильона «Кыргызстан», расположенного на ВДНХ, примет участие в открытии медицинского центра.



Сапар Исаков планирует встретиться с соотечественниками, проживающими в России, руководителями кыргызской диаспоры в РФ, отметили в пресс-службе.