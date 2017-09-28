13:02
+9
USD 68.44
EUR 80.31
RUB 1.18
Власть

Премьер Кыргызстана впервые за 26 лет посетит Россию с официальным визитом

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 29-30 сентября с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Это первый официальный визит премьер-министра КР в Россию с 1991 года. До этого все визиты глав правительств носили рабочий характер.

Это также первый визит Сапара Исакова в Россию в качестве премьер-министра. В рамках официального визита премьер-министра встретит рота почетного караула, ожидается церемония возложения венка к Могиле неизвестного солдата.

Глава кабинета министров Кыргызстана проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланирована встреча с председателями правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Государственной думы Вячеславом Володиным.

Как сообщается, глава правительства ознакомится с работой инновационного центра «Сколково», государственной программой города Москвы «Безопасный город» и павильона «Кыргызстан», расположенного на ВДНХ, примет участие в открытии медицинского центра.

Сапар Исаков планирует встретиться с соотечественниками, проживающими в России, руководителями кыргызской диаспоры в РФ, отметили в пресс-службе.
Ссылка:
просмотров: 680
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев напомнил о недопустимости подкупа голосов на выборах
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Алмазбек Атамбаев наградил Генерального секретаря ООН орденом «Достук»
Премьер-министр Кыргызстана решил расторгнуть договор с Liglass Trading
Алмазбек Атамбаев встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем
Сапар Исаков по телефону поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
Назначен первый заместитель руководителя аппарата президента Кыргызстана
Назначен директор Государственной кадровой службы Кыргызстана
Выдвижение Владимира Путина на пост президента России пройдет в два этапа
Президенты России и Кыргызстана обсудят в Сочи взаимодействие по линии ЕАЭС
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Был в&nbsp;гостях, поэтому не&nbsp;виноват. ЦИК рассматривает жалобу на&nbsp;Жээнбекова Был в гостях, поэтому не виноват. ЦИК рассматривает жалобу на Жээнбекова
Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай
Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time
Бизнес
Оцените преимущества корпоративной связи от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества корпоративной связи от MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!