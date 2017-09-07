Ипподром в Жайылском районе продали. А теперь просят построить новый

Депутат Бактыбек Райымкулов обратился к правительству с просьбой построить в Жайылском районе новый ипподром, потому что старый продали. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в районе раньше был ипподром, но его снесли, и сейчас на его территории построен нефтеперерабатывающий завод «Джунда». А населению хочется играть в национальные игры.

«Сейчас развиваются кыргызские национальные игры. А в Жайылском районе ребятам негде играть в кок-бору. Прошу местную администрацию выделить землю», — сказал депутат.

Напомним, что из-за строительства НПЗ «Джунда» Жайылский район лишился не только ипподрома. Национальной гвардии пришлось переносить аэродром, который находился рядом с ипподромом. За это владельцы завода — компания «Чайна петрол компани» — заплатили $1 миллион.