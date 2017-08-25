18:44
+27
USD 68.55
EUR 80.80
RUB 1.16
Власть

Депутат думает, что за компроматом на Сапара Исакова стоит Бабанов или Жээнбеков

Депутат Мыктыбек Абдылдаев поднял сегодня вопрос о видеокомпромате на кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.

«В интервью вы сказали: «Догадываемся, что за этим стоит один из кандидатов в президенты, который думает, что все решают деньги». Кто этот кандидат? А то вдруг мы завтра его выберем», — спросил нардеп.

«Когда придет время, я скажу, кто это», — ответил Сапар Исаков.

«Вы собираетесь занять одну из трех важных должностей в стране. Если вы в лицо одному человеку не можете сказать, как вы будете руководить государством?» — задался вопросом Мыктыбек Абдылдаев.

«Когда придет время, я скажу, кто это», — повторил Сапар Исаков.

«Тогда я могу предположить, что это или Жээнбеков или Бабанов: у других денег нет. Те, кто хочет управлять страной, всегда точны и смелы», — резюмировал Мыктыбек Абдылдаев.
Ссылка:
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Создать условия для честных выборов президента пообещал Сапар Исаков
Сапар Исаков уверяет, что Артем Новиков внесет свой вклад в экономику
Сапар Исаков о «Кумторе»: Выплаты за ущерб экологии нужно повысить
Сапар Исаков «не бог» и не может говорить, придут ли деньги от Liglass Trading
Исаков: Политику Минздрава нужно направить не на лечение, а на ЗОЖ
Депутат не понял, почему Сапар Исаков назвал правительство техническим
Депутат Кыргызстана переживает за чиновников, лишившихся мест в правительстве
Сапар Исаков обещает, что каждая семья в Кыргызстане получит доступ к Интернету
Сапар Исаков поручился за главу Министерства здравоохранения
Кандидатура министра юстиции не устроила депутата Жогорку Кенеша
Популярные новости
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
Парламентская коалиция готова утвердить на&nbsp;должность премьера Сапара Исакова Парламентская коалиция готова утвердить на должность премьера Сапара Исакова
На&nbsp;пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника На пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Бизнес
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!
Зoлoтoй фoнд &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Зoлoтoй фoнд «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы