Депутат думает, что за компроматом на Сапара Исакова стоит Бабанов или Жээнбеков

Депутат Мыктыбек Абдылдаев поднял сегодня вопрос о видеокомпромате на кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.

«В интервью вы сказали: «Догадываемся, что за этим стоит один из кандидатов в президенты, который думает, что все решают деньги». Кто этот кандидат? А то вдруг мы завтра его выберем», — спросил нардеп.

«Когда придет время, я скажу, кто это», — ответил Сапар Исаков.

«Вы собираетесь занять одну из трех важных должностей в стране. Если вы в лицо одному человеку не можете сказать, как вы будете руководить государством?» — задался вопросом Мыктыбек Абдылдаев.

«Когда придет время, я скажу, кто это», — повторил Сапар Исаков.

«Тогда я могу предположить, что это или Жээнбеков или Бабанов: у других денег нет. Те, кто хочет управлять страной, всегда точны и смелы», — резюмировал Мыктыбек Абдылдаев.