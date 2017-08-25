Программу нового правительства Кыргызстана подготовили за месяц

Претендент на пост премьер-министра Кыргызстана Сапар Исаков на заседании коалиции парламентского большинства рассказал, что подготовил программу правительства за месяц.
По его словам, она разработана так, чтобы ее смог понять каждый кыргызстанец. «Мы показали достижения и дали им пояснения. У нас есть уверенность, что мы ее реализуем. Она написана не за 2-3 дня, а за месяц. Разработана и пятилетняя программа. Чтобы решить все насущные проблемы страны, ее нужно исполнить», — сказал Сапар Исаков.
Он подтвердил, что на пост первого вице-премьера-министра предлагает Толкунбека Абдыгулова. Должности вице-премьеров займут Дуйшенбек Зилалиев, Чолпон Султанбекова и Темир Джумакадыров.