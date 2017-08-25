Программу нового правительства Кыргызстана подготовили за месяц

Претендент на пост премьер-министра Кыргызстана Сапар Исаков на заседании коалиции парламентского большинства рассказал, что подготовил программу правительства за месяц.

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По его словам, она разработана так, чтобы ее смог понять каждый кыргызстанец. «Мы показали достижения и дали им пояснения. У нас есть уверенность, что мы ее реализуем. Она написана не за 2-3 дня, а за месяц. Разработана и пятилетняя программа. Чтобы решить все насущные проблемы страны, ее нужно исполнить», — сказал Сапар Исаков.

Он подтвердил, что на пост первого вице-премьера-министра предлагает Толкунбека Абдыгулова. Должности вице-премьеров займут Дуйшенбек Зилалиев, Чолпон Султанбекова и Темир Джумакадыров.