Президент уверен, что Кыргызстан ожидает рост экономики в ближайшее время. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на церемонии вручения госнаград.

Он в очередной раз подчеркнул, что в стране нет газа и нефти.

«Но в некоторых селах наши граждане живут не хуже, чем у соседей. Мы нашли свою дорогу. Буквально через год-полтора пойдет отдача по проектам, начнется рост заново». Уже начался рост экономики. Мы первые в странах СНГ по показателям роста ВВП. Но в будущем мы сможем еще многократно увеличивать и пенсии, и зарплаты», - сказал Алмазбек Атамбаев.