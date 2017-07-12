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Власть

Президент уверен, что Кыргызстан ожидает рост экономики в ближайшее время

Президент уверен, что Кыргызстан ожидает рост экономики в ближайшее время. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на церемонии вручения госнаград.

Он в очередной раз подчеркнул, что в стране нет газа и нефти.

«Но в некоторых селах наши граждане живут не хуже, чем у соседей. Мы нашли свою дорогу. Буквально через год-полтора пойдет отдача по проектам, начнется рост заново». Уже начался рост экономики. Мы первые в странах СНГ по показателям роста ВВП. Но в будущем мы сможем еще многократно увеличивать и пенсии, и зарплаты», - сказал Алмазбек Атамбаев.
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